Schianto tra auto e furgone: quattro feriti

Grave incidente poco prima delle ore 20, sulla SP 11 tra Tronzano Vercellese e San Germano, dove si sono scontrati un furgone ed una vettura con a bordo 3 persone. Sul posto, per i soccorsi, sono interventi i Vigili del fuoco del Comando di Vercelli, che si sono occupati dell'estrazione dei feriti e della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area circostante.

Due persone, estratte dai Vigili del Fuoco, sono state portate in ospedale in codice giallo dai mezzi del 118, un terzo, molto più grave, è stato portato a Biella in codice rosso, un quarto, infine, è in codice verde a Vercelli. Sul posto personale sanitario e forze dell'ordine. L'intervento è durato parecchie ore e la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.