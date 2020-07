Atti sessuali con le studentesse: chiesti sei anni per il prof.

Sei anni di carcere. E' la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti di Alessandro Panella, 45enne vercellese e insegnante di inglese, agli arresti domiciliari dalla primavera del 2019 con l'accusa di atti sessuali e abusi sessuali con minori.

leggi anche: ATTI SESSUALI CON LE STUDENTESSE: ARRESTATO DOCENTE

Si è aperto lunedì il processo con rito abbreviato nei confronti dell'ex docente all'Iti di Santhià al quale sono contestati tre specifici episodi nei confronti di altrettante studentesse costituite parte civile.

Nella prima udienza hanno parlato il pubblico ministero Davide Pretti e i legali di parte civile: il magistrato, oltre alla condanna penale, ha chiesto la revoca della riabilitazione all'insegnamento e il riconoscimento della recidiva. Dieci anni fa, il vercellese era già stato protagonista di una vicenda analoga, avvenuta mentre era insegnante di musica in Valsesia.

La condanna a 4 anni ottenuta per quella vicenda, poi ridotta in Appello a 2 anni e 3 mesi, aveva consentito a Panella di chiedere nel 2015 la riabilitazione e, successivamente di poter tornare a insegnare. L'uomo, che ha sempre negato ogni addebito, è difeso dal legale torinese Cosimo Palumbo: giovedì sarà lui a svolgere l'arringa in difesa del suo assistito, poi il giudice si ritirerà in camera di consiglio.