Ufficio Postale del Rione Isola: interrogazione di Pd e lista civica

Ufficio postale del Rione Isola: dopo la petizione e gli accorati appelli dei residenti, un'interrogazione dei consiglieri comunali di Pd e lista civica porterà la vicenda all'attenzione del Consiglio comunale.

Nel documento, firmato da Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Alberto Fragapane, Manuela Naso e AlFonso Giorgio, si ricorda che "Dopo un periodo con riduzione dei giorni di servizio, l’Ufficio Postale del Rione Isola, normalmente frequentato dai residenti del rione e anche da non residenti, è stato inopportunamente chiuso nel mese di marzo 2020; nel mese di maggio è stata attivata una petizione online che esplicita quanto segue: “Chiediamo a Poste Italiane e, al Sindaco di Vercelli, di tornare sui propri passi e rivedere la decisione che speriamo sia solo temporanea e legata alla situazione di emergenza in corso. Sarebbe comunque utile avere un feedback sulla decisione intrapresa e le eventuali tempistiche da condividere con tutti gli interessati.” La petizione, indirizzata a Poste italiane ed al Sindaco di Vercelli, ha raccolto 168 firme".

l firmatari dell'interrogazione ricordano che "L'Ufficio Postale rende un servizio utile e indispensabile non solo per la normale utenza ma soprattutto per i numerosi anziani pensionati residenti nel rione che si vedono costretti a rivolgersi ad altre filiali per il ritiro delle pensioni e per tutti gli altri servizi, con tutti i disagi conseguenti e la perdita dell’Ufficio Postale rappresenta un ulteriore impoverimento per il rione stesso".

Da qui la richiesta di sapere se "esiste un dialogo tra l’Amministrazione Comunale e Poste Italiane per condividere scelte che riguardano servizi rivolti ai cittadini residenti; se l’Amministrazione Comunale fosse a conoscenza fin da inizio anno (2020) della possibile chiusura dell’ufficio Postale al Rione Isola; se l’Amministrazione fosse a conoscenza della petizione dei cittadini; quali azioni l’Amministrazione ha messo in atto nei mesi scorsi per scongiurare la chiusura dell’Ufficio Postale e quali altre azioni l’Amministrazione intende attivare al fine di restituire un servizio indispensabile ai cittadini residenti nel rione".