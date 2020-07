Uomo di 65 anni scomparso a Viverone: ricerche in corso

Ancora nessuna notizia alle 8 di questa mattina sull'uomo di 65 anni scomparso ieri pomeriggio a Viverone. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri alle 21,30 circa e stanno impegnando i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia locale e Protezione civile.

L'uomo, ospite della Casa Albert, era solito uscire a fare una passeggiata per poi rientrare nella struttura. Cosa non avvenuta domenica 12 luglio. Continuano anche oggi le ricerche con il probabile utilizzo dei droni oltre alle ricerche in acqua e via terra con le unità cinofile. Seguiranno aggiornamenti.