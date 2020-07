Rifiuti stoccati illegalmente: operazione di Carabinieri e Polizia provinciale

Il Nucleo Ecologico della Polizia Provinciale, in collaborazione con i Carabinieri di Cigliano e la Polizia locale, ha recentemente individuato e sequestrato circa 20 metri cubi di rifiuti gestiti e raccolti senza la necessaria autorizzazione in una cascina situata in territorio di Moncrivello, procedendo poi alla segnalazione del proprietario agli organi competenti.

“Il tema dei rifiuti – prosegue Bertolone – intesi come oggetti di scarto eliminati da altre persone è molto delicato e ha ricadute pesantissime sull’ambiente. Per questo è in vigore una normativa ben precisa che, per il bene di tutti, va rispettata”.