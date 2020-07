Segnalata una fuga di gas in piazza Cavour. Sul posto adesso (0re 17) i Vigili del fuoco, i tecnici dell'Asm e la Polizia di Stato.

A causare la fuga di gas è stata la rottura di una tubazione all' interno di un appartamento in ristrutturazione: all'arrivo i Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare, in via precauzionale, lo stabile hanno provveduto all'intercettazione tramite contatore esterno della mandata gas.

Successivamente gli ambienti interessati sono stati fatti aerare, riportando la situazione fuori pericolo.

Sul posto è al lavoro il personale ASM Vercelli più una pattuglia della Polizia e una dei Carabinieri di Vercelli.

Precauzionalmente, l'area tra la piazza e via Verdi e stata transennata.