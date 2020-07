Auto abbandonata dopo l'incidente alla rotonda

Ancora un incidente alla rotonda di Caresanablot. All'arrivo, tuttavia, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine non trovano alcun occupante. Solo una Smart gravemente danneggiata a causa dell'impatto e ferma contro il cordolo della rotatoria stessa.

L'allarme è stato dato all'alba di lunedì, intorno alle 5,30: l'incidente ha coinvolto una sola autovettura, che dopo aver impattato sulla rotonda ed essersi capottata più volte, ha finito la sua corsa all'estremità opposta della rotatoria stessa.

Gli occupanti si erano allontanati in modo autonomo abbandonando il mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine: così mentre iuna squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli si è occupata di mettere in sicurezza del mezzo e dell'area, gli agenti della Polizia stradale hanno avviato le ricerche del proprietario del mezzo per verificare chi fosse al volante e cosa fosse accaduto.