Nicorvo: esce di strada sulla provinciale 6, lievemente ferito un 57enne

Incidente, domenica sera intorno alle 20, sulla sp 6 in zona Nicorvo: un'auto è finita autonomamente in un canale irriguo adiacente la sede stradale. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Robbio che ha estratto dall'abitacolo il conducente 57enne, per affidarlo al personale del 118, che poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano.