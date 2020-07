Vacanze In Valsesia: l'estrazione dei tagliandi vincenti - IL VIDEO

Ultimo atto, alla Capanna Regina Margherita, del concorso Vacanze in Valsesia: da poco prima delle 8 di lunedì mattina è in corso l'estrazione dei 100 biglietti vincenti del concorso voluto dalle amministrazioni comunali del territorio per promuovere il turismo in valle.

Alla presenza di due Finanzieri della Caserma di Riva Valdobbia, i tre amministratori locali che sono domenica sono saliti ai 4.554 metri della Capanna Osservatorio più alto d'Europa stanno svolgendo le operazioni di estrazione dei tagliandi che daranno diritto a 500 euro di spesa in negozi, strutture ricettive, aziende e servizi del territorio.

Accompagnati da due guide, i sindaci di Alagna e Quarona (Roberto Veggi e e Francesco Pietrasanta) e il consigliere regionale Angelo Dago, sono saliti alla Margherita da Punta Indren, ultima fermata della funivia, per l'atto finale di un concorso che ha avuto grandissimo successo. Nato dall'idea di Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e parlamentare, il concorso ha infatti viso la partecipazione di oltre 15mila concorrenti.

leggi anche: VACANZE IN VALSESIA: OLTRE 15MILA PARTECIPANTI

Cento di loro si aggiudicheranno il buono di 500 euro, ma intanto per il territorio valsesiano il concorso ha rappresentato una grandissima vetrina nazionale e internazionale.