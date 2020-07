Vacanze In Valsesia: i numeri estratti. Tra i vincitori dei buoni da 500 euro anche alcuni vercellesi

Missione compiuta per il progetto VACANZEINVALSESIA, del quale stamattina si è tenuto l’ultimo atto: l’estrazione ai 4554 metri del Rifugio Capanna Margherita. I 100 buoni da 500 euro messi in palio porteranno in Valsesia visitatori da tutta Italia e anche dal mondo, uno addirittura dal Vietnam, con viva soddisfazione degli organizzatori e anche degli operatori del territorio.

L’estrazione è iniziata stamattina intorno alle 8,30, con mezz’ora di anticipo perché stava salendo una nebbia pesante, che rischiava di compromettere la discesa a valle della comitiva, composta da due Sindaci (Francesco Pietrasanta di Quarona e Roberto Veggi di Alagna Riva) un Consigliere Regionale (Angelo Dago), due militari della Guardia di Finanza di Alagna e un dipendente del Comune di Borgosesia. Ad estrarre dall’urna di vetro e legno del comitato carnevale di Alagna Riva , dove erano inseriti i biglietti corrispondenti a ciascun partecipante, è stato il giovane nepalese che lavora al Rifugio, Shresta Sundar, il quale passava il biglietto vincente al finanziere Luca Gamba Chiri, che leggeva il numero ad alta voce. Il numero veniva poi registrato ufficialmente dal Comandante della GdF di Alagna, Maresciallo Matteo Bernasconi.

Primo estratto il numero 8618, corrispondente ad un iscritto dalla provincia di Biella, il centesimo estratto il numero 13856 che corrispondeva ad un partecipante dalla provincia di Arezzo: nel mezzo, sono stati sorteggiati iscritti da tutta Italia, che potranno venire a visitare la Valsesia per poi raccontare il nostro territorio ad amici e conoscenti. Le province da cui provengono i fortunati vincitori sono infatti sparse nelle diverse regioni italiane, dalla Sicilia al Veneto, passando per Abruzzo, Molise, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, arrivando fino alla Valle d’Aosta. Tanti anche dal Piemonte e dalla Lombardia. Per quanto riguarda gli stranieri, avremo un ospite che arriverà da Konstanz, in Germania, ed uno dalla città di Danang, in Vietnam.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I BIGLIETTI ESTRATTI E LA CITTA' DI PROVENIENZA DEI VINCITORI

Grande soddisfazione dal deputato Paolo Tiramani, che ha lanciato quest’iniziativa con entusiasmo e convinzione: «Ero certo del successo di questa idea – commenta Tiramani – perché è concreta e diretta: i Sindaci del territorio mi hanno subito seguito, in pochi giorni abbiamo raccolto i fondi necessari a metterla in campo, abbiamo attivato la procedura per le iscrizioni e siamo subito stati sostenuti dal nostro testimonial Vittorio Sgarbi, che conosce bene la Valsesia e gratuitamente ci ha fatto promozione a livello nazionale. In pochissimi giorni si è creata un’onda di interesse e siamo arrivati a oltre 15mila iscritti, da tutta Italia e anche dal mondo: un risultato straordinario. E poi l’estrazione sulla vetta d’Europa, ai 4554 metri della Capanna Margherita: un simbolo della nostra Valsesia, che offre un connubio straordinario tra natura, arte, storia e sport. Positiva anche la risposta interna a questa iniziativa: sono stato contattato da tante realtà turistiche ed economiche valsesiane, che mi hanno ringraziato per questa idea – conclude Paolo Tiramani – e questo è per me e per tutti i Sindaci coinvolti uno stimolo importante a proseguire su questa strada: siamo vicini alla nostra gente e la nostra gente si stringe attorno a noi. Questo è il senso del nostro lavoro».

Doppia valenza positiva sottolineata anche dal Consigliere Regionale Angelo Dago: «E’ stata un’esperienza eccezionale di condivisione e valorizzazione del nostro splendido territorio – afferma – Paolo Tiramani ci ha guidato verso un grande obiettivo che abbiamo centrato appieno, concretizzando un progetto che, a livello governativo, stenta a decollare. Siamo riusciti a dimostrare che quando si lavora con determinazione e si fanno proposte concrete, la gente partecipa. Sono contento che attraverso VACANZEINVALSESIA possiamo far conoscere il nostro territorio a sempre più persone, offrendo ai turisti vacanze di qualità e nel contempo sostenere l’economia della nostra valle».

La straordinaria unità di intenti tra tutti i sindaci del territorio viene evidenziata anche dal Sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta: «E’ stata una bellissima esperienza: l’estrazione in vetta, dopo una notte passata al rifugio, che ci ha permesso di apprezzare il tramonto di ieri e l’alba di stamani, sarà indelebile nei miei ricordi. E poi – aggiunge il giovane amministratore – sono orgoglioso del significato politico di questo progetto: una valle intera si è unita per un obiettivo comune. E’ un primo passo, che sicuramente ci porterà verso altri traguardi a favore della nostra gente e dell’intera Valsesia».

Entusiasta anche il Sindaco di Alagna, padrone di casa di questo momento conclusivo del concorso: «L’estrazione dei biglietti vincenti nella cornice del nostro rifugio più alto, la Capanna Margherita, è una grande opportunità per Alagna Riva di farsi conoscere e di mostrare al mondo la magnificenza del proprio territorio. Sono certo che questa esperienza positiva sia un valido collante per la nostra realtà e un biglietto da visita straordinario verso l’esterno. Con questa iniziativa abbiamo aperto una nuova via per il futuro della Valsesia: quella di un’offerta unica, declinata nelle tante sfaccettature che siamo in grado di offrire, da Gattinara fino ad Alagna, con la garanzia di grandi emozioni che coinvolgeranno i 5 sensi dei nostri ospiti».