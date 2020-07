Isola, ufficio postale chiuso. E raccomandate da ritirare in altri Comuni

Continua la battaglia del Rione Isola per riavere l'ufficio postale. I residenti - e anche il Comitato del rione - hanno prima avviato una raccolta firme via change.org e ora tornano alla carica facendo appello direttamente al sindaco Andrea Corsaro e all'amministrazione comunale. "Sinora non hanno avuto risposte dal Comune", si legge in un post del gruppo dove si segnala anche che la situazione, per quanto riguarda i servizi, sta scadendo di giorno in giorno. Addirittura qualcuno si è trovato un avviso per andare a ritirare una raccomandata nell'ufficio postale di un altro Comune (Villata, per la precisione).

Ad assicurare che l'appello dell'Isola non resterà inascoltato sono, attraverso i social, il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni e l'assessore Mimmo Sabatino. Entrambi assicurano che il sindaco stia lavorando per ovviare a questa situazione che danneggia l'intero quartiere, creando disagi soprattutto alle persone anziane.

Intanto, chi vuole sostenere la petizione del rione Isola, lo può fare firmando QUI.