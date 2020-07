Ghost Tour: nuovo itinerario, nuove storie

Una passeggiata per Vercelli alla scoperta di storie inedite di fantasmi basate sulle ricerche e sulle testimonianze raccolte dallo scrittore Gian Luca Marino.

Storie inedite e un nuovo percorso attendono i partecipanti: dietro a edifici storici, all’interno di insospettabili abitazioni, per i viali, per le strade e nei giardini si celano fatti credibili al limite dell’impossibile legati a presenze invisibili: cosa nasconde Vercelli?

Il nuovo itinerario si snoda tra piazza Solferino (lato viale della Rimembranza), piazza Mazzini, piazza Tizzoni, giardini parco Kennedy e piazza Roma e l'appuntamento è per mercoledì 15 luglio con ritrovo alle ore 20:45 in piazza Solferino inizio viale della Rimembranza. Partenza alle 21, costo 10 euro a persona e numero massimo di partecipanti 15 persone.

E' obbligatoria la prenotazione da inviare tramite mail entro le ore 17 del giorno precedente la proposta. Non verranno accettate persone senza prenotazione: la mail alla quale inviare la prenotazione è passeggiatenelmistero@gmail.com e in essa si dovrà indicare: itinerario scelto con relativa data / nome e cognome di ogni partecipante / numero di telefono di riferimento. Il pagamento avviene in loco prima di iniziare la passeggiata con denaro dell’esatto importo (10 euro) in contanti; verrà rilasciata regolare ricevuta on line tramite sistema Paypal o Carta di Credito, metodo consigliato e preferibile. Il link per il pagamento elettronico verrà inviato via mail dopo la prenotazione.

Secondo le disposizioni vigenti covid-19, tutte le proposte si svolgeranno in piena sicurezza, attenendosi scrupolosamente a queste regole: è necessario presentarsi muniti di mascherina e gel mani non saranno accettate persone con evidenti sintomi influenzali o difficoltà respiratorie, durante la passeggiata tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e rispettare le misure di distanziamento sociale.