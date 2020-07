Stazione Idrometrica di Santhià: arrivano 150mila euro per la valorizzazione turistica

Contributo di 150mila euro per il recupero della Stazione Idrometrica di Santhià. Ad annunciare l'arrivo dei fondi, stanziati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è il consigliere provinciale Gian Mario Morello, che ha tra le sue deleghe anche quella all'Ecomuseo delle Terre d'Acqua.

"Su espressa volontà del presidente della Provincia, Eraldo Botta, e dell’assessore Regionale Vittoria Poggio - spiega Morello - abbiamo dato il via all’iniziativa di valorizzazione della stazione idrometrica di Santhia con un atto concreto: lo stanziamento dei 150mila euro".

La Provincia di Vercelli, d'intesa con la Regione Piemonte aveva già redatto anni fa una bozza di protocollo d'intesa, stabilendo gli interventi necessari al recupero e alla valorizzazione storica e turistica della Stazione Idrometrica di Santhià, e determinando gli oneri economici di ciascuno. "Tale atto - spiega ancora Morello - avrebbe dovuto successivamente concretizzarsi mediante sottoscrizione di un apposito accordo di programma fra le Regione Piemonte, Provincia di Vercelli. Per effetto della critica situazione economica che era venuta nel frattempo a determinarsi, la Regione Piemonte non ha in seguito provveduto alla formalizzazione dell'accordo di programma e, conseguentemente, la Provincia di Vercelli ha sospeso lo studio di fattibilità, non utilizzando il contributo. Fu chiesto un contributo ma solo ora possiamo impiegare quella risorsa in un investimento a favore della Stazione, in accordo con gli enti interessati".

Morello, nell'annunciare lo stanziamento, sottolinea il fondamentale contributo dato dai consiglieri comunali di minoranza di Santhià, Biagio Munì, Luca Dibitonto, Luisella Bollea e Ravarino nel dare il via a un atto concreto di recupero di una struttura unica del territorio.