Asl Vercelli, arriva un nuovo direttore sanitario

Novità in vista, ai vertici della sanità vercellese. A fine luglio, Arturo Pasqualucci, direttore sanitario dell'Asl, lascia Vercelli per prendere servizio agli Ospedali Riuniti di Ancona, dove andrà a svolgere il medesimo incarico.

Al suo posto la manager Chiara Serpieri ha nominato Gianfranco Zulian, responsabile del settore prevenzione dell'Asl Novara, già direttore generale a Biella e commissario ad acta, nel corso dell'emergenza Covid, proprio a Novara.

Una scelta che riceve subito il plauso del presidente della commissione Sanità della Regione, Alessandro Stecco.

"Prima l'arrivo del commissario per l'emergenza Covid Pietro Presti e ora la nomina di un direttore sanitario di peso e con alle spalle la direzione generale dell'Asl di Biella, sostenuta ottimamente, Gianfranco Zulian - dichiara il presidente della commissione sanità Alessandro Stecco - come segni di un nuovo corso che si sta impostando per l'Asl vercellese, dove persone di alto livello mettono a disposizione le proprie capacità”.

“Come ho sempre detto - continua Stecco - a Vercelli possiamo fare molto per migliorare l'erogazione dei servizi di diagnosi e cura e la percezione dei cittadini, in modo da avvicinarsi sempre più ai bisogni di quest’ultimi e stabilire un rapporto medico-paziente umano ed efficiente. Sto chiedendo, perciò, che si rinforzi il distretto sanitario che governa la sanità territoriale e sono sicuro che questa nuova direzione sia un importante passo in avanti. Ringrazio quindi il dottor Zulian per aver accettato l’incarico e resto come sempre a disposizione della nostra Asl".