Ato2: contributi per le bollette idriche di attività produttive e privati

Contributo una tantum di 100 euro, deciso da Ato2 sulla bolletta dell'acqua di oltre 5mila attività produttive di vercellese, biellese e casalese che maggiormente hanno subito la crisi economica finanziaria da Covid 19 con la chiusura delle proprie attività.

Il contributo, deciso nel corso della Conferenza dell'Ato2, verrà erogato direttamente sulla bolletta attraverso il Gestore del servizio idrico del Comune di residenza e per le utenze indirette con modalità da definirsi dal Gestore.

Possono presentare richiesta di erogazione del contributo le attività ricomprese nell’elenco CLICCA QUI PER ACCEDERE A ELENCO CODICI che, alla data di effettuazione della richiesta: risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito dalle Camere di Commercio di Biella-Vercelli o di Alessandria - per i territori casalesi e valenzani -, con sede legale e/o unità locale in uno dei Comuni appartenenti all’ATO2, con attività di impresa corrispondente ad uno dei codici ATECO indicati nell’allegato 1 al Patto di Solidarietà.

I richiedenti devono aver sospeso la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà possibile presentare istanza di concessione del contributo esclusivamente via p.e.c al Gestore di competenza nel periodo dal 20 luglio 2020 al 20 settembre 2020.

"È un’iniziativa - si legge in una nota di Ato2 - che in un momento di evidente generale difficoltà economica può dare sollievo alle fasce produttive più colpite del nostro territorio. È necessario poi ricordare che oltre a questo contributo ATO2 ha destinato anche 350mila euro per le utenze domestiche più deboli attraverso un contributo da richiedersi agli Enti socio Assistenziali del territorio".