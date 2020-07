Borgo d'Ale, Cigliano, Tronzano: nuovi contagi e appello dei sindaci

Due persone positive, entrambe in ospedale, a Tronzano, un positivo a Cigliano - anche in questo caso ricoverato in ospedale - e 7 persone contagiati nella RSA di Borgo d'Ale.

Appello dei sindaci per continuare a mantenere alta l'attenzione sul distanziamento sociale e l'uso delle mascherine dopo i nuovi casi Covid rilevati sul territorio.

A Borgo d'Ale, in particolare, continua il monitoraggio nella casa di riposo, che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza deve fare i conti con il virus: dopo i circa 150 tamponi effettuati su ospiti e personale, 2 lavoratori e 5 anziani sono risultati positivi e posti in isolamento.