Autostrada per la Liguria, tratto chiuso sulla A26

Altri disagi, sulla A26, domenica: a causa delle operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Campo Ligure è stato deciso di chiudere la autostrada A26 tra i caselli di Ovada e Masone, in entrambe le direzioni, dalle 6 di domenica fino al termine delle esigenze, presumibilmente intorno alle 17.

Il traffico autostradale dell’A26 in direzione sud verrà deviato sulla bretella A26-A7 “Predosa – Bettole” e sull’A7 o sullla A21 Torino – Piacenza per l’eventuale proseguimento in direzione della Liguria lungo la A6 (direzione ponente) o la A1 e A15 (direzione levante).