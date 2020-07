Sanremo e i suoi alberghi: ieri una testimonianza della Belle Époque, oggi un'offerta turistica variegata

Alberghi, locande, bed & breakfast, villaggi turistici costituiscono un’offerta variegata per un sistema turistico attrattivo in una città che ha tanto da offrire: spiagge sicure, paesaggio ed entroterra che si fondono in un grande museo “en plein air”, un patrimonio storico, artistico e culturale che si offre come perfetta destinazione turistica per una vacanza all’insegna della cultura, tra il famoso Teatro Ariston, la casa del Festival della canzone italiana, e il Casinò, gioiello architettonico in un mix di fascino e mondanità.

E ancora: le scintillanti boutique nella centralissima via Matteotti e il grande outlet del lusso The Mall, le ville, i parchi, i giardini, l’orgoglio della cucina rappresentato dai sapori dei prodotti De.Co.

E tanto altro, per una vacanza in sicurezza e ricca di emozioni! Per informazioni www.comunedisanremo.it