Quatto appuntamenti con il cinema all'aperto

La nuova piazza Cinema Italia, sorta nell'area un tempo occupato dall'omonima sala, ospiterà "In Piazza al Cinema", un’iniziativa promossa dal Comune di Gattinara in collaborazione con la Pro loco e con il supporto tecnico You Servizi.

Piazza Cinema Italia si trasformerà in un inedito palcoscenico in cui ritrovarsi nelle domeniche sera, offrendo un'occasione di incontro a chi sarà in città nel periodo estivo.

Quattro gli appuntamenti in cartellone: il 19 e il 26 luglio e il 9 e il 23 agosto, sempre con inizio alle 21.30 e a ingresso gratuito. Si parte con “Forrest Gumop”, un capolavoro unico nel suo genere, che vede la sublime interpretazione di Tom Hanks, premiata con l’Oscar. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali, come la discriminazione verso i diversi (che sia per etnia o per disabilità), la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'Aids, la violenza nella famiglia, ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni.

Il secondo film in calendario, domenica 26 luglio, è “Inside Out” un film capace di di portare gli spettatori in un luogo che tutti conoscono, ma nessuno ha mai visto: il mondo all'interno della mente umana. Un film che ha vinto un Oscar, oltre ad altri innumerevoli nomination e premi tra cui il Golden Globes.

Domenica 9 agosto, in omaggio al centenario della nascita di Alberto Sordi, un vero e proprio cult della cinematografia italiana. “Il Marchese del Grillo”, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi, vincitore di 4 Nastri d'Argento, 2 David di Donatello ed è stato premiato anche al Festival di Berlino. Il Marchese del Grillo è forse la più celebre maschera di Sordi, che irride gaudente ai privilegi e alle iniquità della società romana ottocentesca.

L’ultimo appuntamento, domenica 23 agosto, è un classico Disney intramontabile “Mary Poppins” con Julie Andrews vincitore di ben 5 premi Oscar.

La rassegna cinematografica rientra nel programma di iniziative estive pensate nell’ambito de “LUVA 20e20 la Resilienza” proponendo film adatti ad un pubblico eterogeneo.

«Abbiamo pensato – commenta il sindaco Daniele Baglione - di offrire un'occasione di svago e socializzazione a chi, in questa estate un po’ particolare, non è in vacanza e soprattutto a chi non ci è potuto proprio andare. Un’occasione per uscire in sicurezza e animare il nostro centro cittadino».