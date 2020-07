Crolla un cornicione dalla ex Casa delle Suore

Strada chiusa e viabilità modificata, a Gattinara, dopo il distacco di alcuni calcinacci dalla ex Casa delle Suore di via Lamarmora. Sulla facciata dell'edificio, che un tempo ospitava le stanze delle Figlie di Maria Ausiliatrice e che, dopo la loro partenza da Gattinara ha continuato a essere utilizzato soprattutto per le attività sociali e per il progetto "Buon Samaritano" si è aperta un crepa lunga e profonda che ha spinto le autorità comunali a chiudere anche a pedoni e ciclisti il tratto di strada prospiciente la facciata e a modificare la viabilità della zona.

In attesa che vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza dello stabile, il Comune ha istituito un divieto provvisorio di transito in via La Marmora nel tratto compreso tra il civico 32 e l’intersezione con piazza Castello, per tutti i veicoli e per i pedoni e l’istituzione, con decorrenza immediata, di un senso unico di marcia in via La Marmora con direzione dall’intersezione con via Patriarca verso l’intersezione con corso Garibaldi, fino al compimento dei lavori di messa in sicurezza dello stabile ex asilo infantile Patriarca.