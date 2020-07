Impianto per la produzione dei pallets: il progetto depositato in Provincia

Asm ha consegnato agli uffici della Provincia istanza e atti per dare il via alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto per la costruzione dello stabilimento di produzione di pallets pressati e dei relativi distanziali attraverso il recupero di scarti legnosi.

Un progetto - appoggiato dall'amministrazione comunale e anche da parte del Pd vercellese - che tuttavia ha destato critiche in una parte della minoranza (SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Movimento 5 Stelle) per le possibili ricadute ambientali collegate all'utilizzo delle colle e all'aumento del traffico pesante.

leggi anche: PALLETS, CHIEDIAMO ANCHE LA VALUTAZIONE SANITARIA

Timori che, secondo l'azienda, non sono motivati e rispetto ai quali l'amministrazione comunale si era mossa chiedendo di sostituire l'utilizzo dei collanti contenenti formaldeide con sostanze diverse.

L'impianto verrà realizzato nell'area industriale, in via Cesare Libano: gli atti (compresa la relazione sanitaria presentata dall'azienda), sono consultabili sul sito della Provincia: eventuali osservazioni devono giungere entro 60 giorni.