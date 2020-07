Resta bloccato su una cengia: salvato con l'elicottero

Ha probabilmente sbagliato sentiero finendo su una cengia sopra l'alpe Valmala nel comune di Scopa e, trovandosi in difficoltà e bloccato, ha dovuto chiedere aiuto.

Intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e dell'elicottero, nel pomeriggio di venerdì: una squadra del distaccamento permanente di Varallo Sesia (Comando Vercelli) è intervenuta in località Scopa, presso il sentiero CAI 222 “alpe Valmala”: individuato sulla cengia dalla squadra del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Torino, l'escursionista è stato tratto in salvo da un operatore che si è calato con un dal verricello. Portato nell’abitato di Scopa in elicottero, l’escursionista, in buona salute, ha potuto far ritorno a casa senza danni.