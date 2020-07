In arrivo 76mila euro per le scuole

Sono in arrivo oltre 76mila euro a fondo perduto per la messa in sicurezza delle scuole di Gattinara: sono fondi che si vanno aggiungere a quelli già ottenuti dal Comune di Gattinara nel marzo 2019. A darne notizia è una nota dell'amministrazione cittadina, spiegando che si tratta di risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione e destinate al rifacimento e all’ammodernamento delle strutture scolastiche.

«Sono fondi importanti, – commenta il sindaco Daniele Baglione – risorse assegnate grazie a un bando a cui abbiamo recentemente partecipato sulla base delle priorità individuate dalla Regione per l’adeguamento delle nostre strutture scolastiche.

Questi stanziamenti assumono ancora maggior valore in una fase delicata come questa. Il Comune di Gattinara - conclude Baglione - in questi anni, grazie anche ai vari bandi vinti, ha investito circa un milione di euro nelle scuole della città e questi ulteriori finanziamenti ci consentono di continuare il lavoro che stiamo portando avanti mettendo al centro la sicurezza dei nostri studenti».