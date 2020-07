Partecipanti da tutta Italia al concorso "Vacanze in Valsesia"

Ha attraversato tutta la penisola il concorso "Vacanze in Valsesia" che, mette in palio cento buoni da 500 euro da spendere sul territorio Valsesiano. Giovedì 9 luglio si chiude la prima fase dell'iniziativa cui farà seguito l'estrazione dei biglietti vincenti alla in programma alla Capanna Margherita.

Il concorso, ideato dal sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, mette in palio un bonus che, per le famiglie, rappresenta un incentivo a trascorre qualche giorno di vacanza nel territorio e, per le strutture che lo rievono, si traduce in un immediato incasso di denaro messo a disposizione dai Comuni che hanno aderito al progetto.

L'iniziativa, che ha avuto l'avallo di tutti gli enti locali e di promozione turistica, ha avuto come testimonial Vittorio Sgarbi e le polemiche nate attorno al critico d'arte e politico hanno contibuito ancor di più a far parlare del progetto.

Intanto, nei giorni scorsi, è stato fatto un bilancio parziale della partecipazione al concorso che ha ampiamente sfondato la quota di 10mila adesioni. Piemontesi e lombardi fanno la parte del leone (oltre 8mila format di partecipazione sono stati compilati da persone residenti in queste regioni). Ma il progetto ha destato davvero tanta curiosità se si pensa che 268 partecipanti arrivano dal Lazio, 134 dalla Puglia, altrettanti dalla Puglia e 192 dalla Toscana. Ma non mancano neppure 96 siciliani, 49 sardi e 25 calabresi che hanno risposto alle tre domande del format. I dati sono ovviamente parziali e sicuramente giovedì sera saranno diversi. Ma anche questo prima analisi testimonia la curiosità e il successo suscitati dall'iniziativa e - si spera - anche dal territorio.

I buoni vacanza in palio sono 100 ma l'auspicio, da parte degli organizzatori, è di aver richiamato l'attenzione sulle bellezze di un territorio che ha molte potenzialità e che, bonus o non bonus, merita di essere visitato.