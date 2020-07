"Muffa sul soffitto e perdite d'acqua nella casa Atc: potete darmi una mano?"

Per un problema che si avvia a una soluzione, ecco emergerne altri che si trascinano da tempo e che peggiorano di giorno in giorno. La manutenzione e le condizioni delle case Atc di Vercelli sono un tema molto delicato. E la mancanza di interventi crea pesanti disagi ai residenti.

Nella serata di martedì un articolo ha dato conto del sopralluogo di Comune e Agenzia Territoriale della Casa negli stabili di edilizia popolare di via Neghelli, dove i residenti lamentavano un problema di allagamento delle cantine e dove verrà avviato un intervento di risanamento.

Non appena ha visto l'articolo, un lettore che vive al Villaggio Concordia ha inviato foto e appello da girare all'assessore Patrizia Evangelisti, per evidenziare la difficile situazione del suo appartamento, che si trova in una delle palazzine di via Martiri del Kiwù. “Le foto non sono recentissime e la situazione è peggiorata – scrive il concittadino -. Tuttavia rendono l'idea della situazione in cui mi trovo da anni. In casa ho muffa, causata da perdite d'acqua dal soffitto e sono anni che sollecito ad Atc un intervento di manutenzione senza avere alcuna risposta. Risolvere il problema del mio alloggio non richiede una grossa spesa; si tratta di semplice manutenzione. Eppure una delle ultime risposte che ho ricevuto dall'ufficio manutenzione è stata... “il geometra che c'era prima è andato in pensione..”. Dunque caso archiviato?”.