Alla scoperta dell'Ossola

“Riscopri l'Ossola”: è questo il titolo della rivista realizzata dal giornale online Ossolanews.it come campagna di promozione turistica dopo mesi di chiusura a causa della pandemia da Covid-19. Una rivista che porterà l'offerta del territorio ossolano e del made in Ossola all'attenzione di molti lettori e visitatori per un rilancio turistico in vista delle vacanze estive. Mai come in questo momento si è compreso il valore della semplicità e la val d'Ossola permette di vivere una vacanza all'aria aperta, all'insegna della lentezza di fronte a panorami unici. Non potrà quindi mancare una visita ai luoghi più suggestivi di questo ameno territorio: dalla Cascata del Toce e gli Orridi di Uriezzo, al Borgo della Cultura di Domodossola e il Sacro Monte Calvario. E ancora: un bagno di natura in Valle Vigezzo, la scoperta de parco Nazionale Val Grande e delle Aree Protette dell'Ossola (Devero-Veglia-Antrona). Senza dimenticare la storia, quella che ci riconduce al vecchio borgo di Vogogna, alle fortificazioni militari della Linea Cadorna e alla Casa della Resistenza di Fondotoce. Sport, natura, cultura, gastronomia e divertimento: l'Ossola è tutto questo. E molto altro.