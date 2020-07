Cerutti, accordo raggiunto per la NewCo

Accordo raggiunto sulla costituzione della NewCo che erediterà le commesse delle aziende Cerutti, impiegando 130 dipendenti degli stabilimenti di Casale e in parte di Vercelli, che viene chiuso.

Il passaggio, espressamente previsto nell'accordo sindacale, era anche particolarmente delicato perché riguardava l'individuazione delle figure professionali che continueranno a lavorare a fronte dei 160 dipendenti che si troveranno in cassa integrazione a zero ore fino a fine anno e per i quali poi, salvo sorprese, si apre la strada della mobilità.

In base all’intesa sottoscritta Cerutti Packaging Equipment e Cerutti Service si impegnano a trasferire alla newco le intere aziende, la Officine Meccaniche Giovanni Cerutti prevede il trasferimento parziale dei seguenti rami: funzione tecnico-amministrativa; funzione produttiva montaggio e assistenza tecnica; funzione servizi di stabilimenti. La selezione dei lavoratori conferiti deve avvenire sulla base di precisi criteri di scelta che, oltre agli specifici requisiti professionali, tengano conto di carichi di famiglia e anzianità di servizio. I numeri della ripartizione dei lavoratori prevista, salvo cambiamenti, sono i seguenti: 130 lavoratori della struttura prevista di cui 63 della OMGC, 66 della CPE e 1 della Cerutti Service.

Questa la suddivisione dei componenti per aree: Vendite: 9 lavoratori della struttura prevista e altrettanti della CPE; Vendita ricambi: 4 struttura prevista e 4 dalla CPE; Ufficio Tecnico: 39 struttura prevista e 38 CPE; Datec Assistenza Tecnica: 13 struttura prevista, 1 OMGC, 12 CPE; Ufficio Amministrativo 12 struttura prevista, 9 OMGC, 3 CPE; Montaggio: 43 struttura prevista, 43 OMGC; Controllo Qualità: 2 struttura prevista e 2 OMGC; Acquisti, Logistica, Magazzino: 7 struttura prevista e 7 OMGC; Portineria, Autista, Fattorino 1 struttura prevista e 1 OMGC.