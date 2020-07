In viaggio con la marijuana: denunciato

Un ventiseienne marocchino è stato denunciato dagli agenti della Polfer di Vercelli per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo, che viaggiava a bordo del treno internazionale in arrivo da Parigi e diretto a Milano Centrale, è stato notato dal capotreno per il suo fare sospetto. Controllato dagli agenti è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente marijuana. La droga è stata sequestrata.