Lavori in corso, le modifiche alla vabilità

Lavori in corso e modifiche alla viabilità a Trino. Il sindaco, Daniele Pane, annuncia che, a partire da mercoledì 8 luglio, sarà chiuso al traffico il crocevia centrale tra corso Italia e corso Cavour.

"Il provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario in quanto partiranno i lavori di rifacimento dell'incrocio per la nuova pavimentazione a completamento di corso Cavour".

Nei tratti di corso Italia compresi tra le vie Gennaro e Irico e l'incrocio, e tra il crocevia centrale e le vie Lanza e Gioberti, in corso Cavour i tratti tra i vicoli delle Monache e Misericordia e il centro, e tra l'incrocio e piazza Garibaldi, l’accesso e la sosta sono consentiti ai soli residenti e alle imprese con sede nella aree interessate. La fine lavori è prevista per venerdì 31 luglio.