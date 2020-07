Musiche di Bach e Paganini per il secondo appuntamento di Ducale.Lab

I protagonisti del secondo appuntamento della rassegna Ducale.Lab saranno due straordinari solisti che la giuria ha inoltre premiato assegnando, ex-equo, il “Premio Maria Cerruti Vercellotti” di 1000 euro. Stefano Beltrami, diplomato al conservatorio di Alessandria, borsista De Sono, interpreterà un classico per violoncello, ovvero la Suite n. 2 in re minore BWV 1008 di J.S. Bach a cui contrapporrà il virtuosistico e ottocentesco Capriccio n. 7 di Piatti.

Il programma interpretato dalla giovane violinista giapponese Sawa Kuninobu, non sarà da meno. Partenza affidata al funambolo del violino, Paganini, con il celeberrimo capriccio n. 13 op. 1, noto come la risata del diavolo, per poi passare a due compositori, essi stessi mirabili violinisti del secolo scorso, F. Kreisler con un Recitativo e Scherzo e Caprice op. 6 e la Sonata n. 1 in sol minore op. 27 del belga E. Ysaye.

Secondo tradizione, i giovani interpreti introducono i brani che suonano e al termine del concerto rispondono alle domande del pubblico che viene reso partecipe così in modo informale, spontaneo e anche divertente del vissuto, dei pensieri, delle aspirazioni e dei progetti dei musicisti che ha appena ascoltato.

Il concerto si svolgerà nella meravigliosa cornice del cortile del Museo Leone uno dei luoghi storici più suggestivi della città, alle ore 18.30. In caso di maltempo, il concerto si terrà al Salone Dugentesco. La rassegna prevede quattro concerti in tutto nel mese di luglio, uno si è già svolto e i prossimi saranno il 17 e 24 luglio.

L’ingresso al concerto, 5 euro, è subordinato alla prenotazione obbligatoria da effettuare inviando mail a biglietteria@viottifestival.it o telefonando al 011-755791.