Per le vie dei Santhià le musiche di Ennio Morricone

Santhià "città della musica" rende omaggio alla memoria del Maestro Ennio Morricone. Martedì 7 luglio, alle 10 le musiche del grande compositore verranno proposte in filodiffusione per le vie del centro storico. Per qualche minuto, in tutto il centro di Santhià risuoneranno le 12 colonne sonore più note composte dal grande Maestro. Lo rende noto il sindaco Angelo Cappuccio.