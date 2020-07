Scontro tra auto e moto: centauro in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto, intorno alle 15.45 di lunedì, sulla Tangenziale Ovest di Vercelli.

Per il motociclista si è reso necessario il ricovero all'ospedale Sant'Andrea, a causa sospette fratture; è stato portato dal 118 intervenuto per i soccorsi insieme ai carabinieri e a una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli. Grande spavento ma nessuna conseguenza fisica, invece, per l'automobilista.

Dopo aver prestato i primi soccorsi al motociclista, poi affidato ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area coinvolta nell'incidente. Sulla ricostruzione della dinamica stanno lavorando i carabinieri.