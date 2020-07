Incidente in Valle d'Aosta: motociclista vercellese in rianimazione

Ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra insieme alla passeggera, un donna di 51 anni. Un 56enne vercellese è ricoverato da domenica all'ospedale 'Parini' di Aosta per i traumi riportati in un incidente stradale avvenuto verso le 12,30 a Fontainemore, lungo la strada regionale 44. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo era alla guida della moto e, per cause da accertare, avrebbe lievemente invaso la corsia opposta, perdendo il controllo del mezzo e andando a scontrarsi contro un’auto.

Trasportato in ospedale in elicottero, è stato preso in carico dal Pronto soccorso e, dopo una prima fase diagnostica, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata con politrauma. La donna che era con lui non ha subìto ferite gravi e se l'è cavata con alcuni traumi lievi e shock.