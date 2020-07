Piazza Mazzini: tornano in funzione i fontanelli dell'acqua

Sono tornati in funzione, dopo la chiusura invernale e il periodo di lockdown, i fontanelli per l’erogazione di acqua naturale e gasata di piazza Mazzini. Lo rende noto il Comune, precisando è inoltre attiva la gettoniera per la ricarica delle chiavette posta nelle immediate vicinanze dei fontanelli (lato Palestra Mazzini).

Le indicazioni utili all’acquisto delle chiavette sono disponibili CLICCANDO QUI

"Si raccomanda a tutti gli utenti il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di COVID-19 con particolare riferimento al divieto di assembramenti ed al mantenimento della distanza minima di 1 metro tra gli utenti", raccomandano dal Comune.

In caso di guasto o malfunzionamento le relativi segnalazioni dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo: ufficio.ambiente@comune.vercelli.it