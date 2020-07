Campo Coni, Botteghe, Centro Nuoto: estate di cantieri in città - FOTO

Estate di cantieri aperti e di cantieri che si chiudono, in città.

Tra i primi sono da segnalare quello che, tra via Galileo Ferraris e via Dante, interesse gli spazi commerciali di Casa Berrina, da tempo inutilizzati e che verranno trasformati in Botteghe creative, spazi commerciali e artigianali da destinare ad attività ad alto contenuto creativo. Al momento il cantiere occupa il cortile intrno del caseggiato, dove sono iniziati i lavori di smantellamento dei vecchi spazi. La previsione è che il lavoro vegna ultimato entro fine anno.

In dirittura d'arrivo, invece, è la pista di Atletica del Campo Coni, uno degli interventi più attesi sul versante della riqualificazione degli impianti sportivi comunali e l'ultimo ancora aperto del primo bando Sport Missione Comune avviato dalla passata amminstrazione. Fermo prima per ragioni tecniche (occorreva una temperature mite per stendere il fondo della pista), poi per il lockdown e infine per le limitazioni all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (la ditta aggiudicataria dell'intervento è tedesca, ndr.), il cantiere sta arrivando in questi giorni alle battute finali. "La pista è stesa e ora mancano solo la traccaitura delle corsie e alcuni lavoretti edili sulle tribune - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici -. Interventi che verranno eseguiti nel giro di pochi giorni".

A poche centinaia di metri di distanza, anche la posa della copertura della piscina del Centro Nuoto prosegue come da cronoprogramma. L'intelaiatura in legno è stata posizionata ed entro agosto verrà montata anche la copertura in policarbonato. Intanto si prepara la gittata di cemento per l'edificio che ospiterà gli spogliatoi, mentre gli uffici comunali hanno completato la stesura del bando per l'appalto della struttura.

Tra gli interventi che stanno proseguendo anche quello su San Marco: sono stati rifatti i tetti sul lato di piazzetta Pugliese Levi e via Verdi e ora il cantiere prosegue nell'area cortilizia interna.