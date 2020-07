Torna "La cultura a portata di mamma": al museo con i bimbi in tutta sicurezza

Il mese di luglio al Museo Leone è tradizionalmente dedicato alle mamme (ma anche ai papà ai nonni e alle zie…) e ai loro bimbi più piccoli, grazie alla rassegna “La Cultura a portata di mamma” che da 9 anni apre le porte del Museo a carrozzine e passeggini nella convinzione che l’arte, la storia e l’archeologia possano trasformarsi in una potente risorsa di benessere per tutti gli esseri umani anche a partire dai primi anni di vita.

"Purtroppo - spiegano dal museo - l’emergenza sanitaria di questi mesi non consente lo svolgimento degli appuntamenti nelle modalità che hanno caratterizzato le scorse stagioni; tuttavia i Servizi educativi del museo Leone non vogliono perdere l’occasione per offrire un appuntamento a misura di bimbi, mamme e famiglie, perciò si è pensato di proporre una nuova versione de La Cultura a portata di mamma in linea con le disposizioni di sicurezza in atto".

Quattro gli appuntamenti studiati appositamente per venire incontro alle esigenze delle partecipanti, con una piccola nursery per cambiare i bambini e la possibilità lungo il percorso di sedersi per allattare o riposare.

Anche quest’anno la giornata dedicata alle famiglie sarà il mercoledì (8, 15, 22 e 29 luglio), ma con quattro possibili turni di visita (ore 9,30, 11, 15 e 16,30). L’accesso ai percorsi sarà esclusivamente su prenotazione e ogni turno sarà destinato solamente a una famiglia o piccolo gruppo.

Si parte mercoledì 8 luglio con "A spasso/ 4 passi per l’archeologica"; mercoledì 15 luglio "A spasso/ 4 passi per il Palazzo"; mercoledì 22 luglio "A spasso/ 4 passi con “Strade, pellegrini e luoghi sacri dall’antichità al contemporaneo” (esposizione in corso presso il Corridoio delle Cinquecentine)" e infine mercoledì 29 luglio "A spasso/ 4 passi tra le sale di Casa Alciati".

Sono ammessi passeggini, carrozzine, fasce, mei tai e marsupi e bambini da 0-5 anni.

La prenotazione obbligatoria va comunicata entro il mezzogiorno del martedì ai numeri 3483272584 - Tel. 0161253204 o via mail: didattica@museoleone.it