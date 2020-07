Accoltellamento in corso Prestinari: c'è un sospetto

Sarebbe stato individuato un sospetto per l'accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, dopo le 18, in corso Prestinari. Si tratterebbe di un uomo di origine straniera che si era dato alla fuga dopo l'aggressione.

leggi anche: ACCOLTELLAMENTO IN CORSO PRESTINARI

A individuarlo gli uomini della Questura che stanno svolgendo le indagini sull'episodio accaduto all'angolo tra via Testi e corso Prestinari al termine di una violenta lite poi degenerata. Ultimata la fase dei soccorsi, i poliziotti hanno sentito diverse persone che erano nella zona per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile per il quale, in giornata, potrebbero essere formalizzate le accuse di tentato omicidio o lesioni personali gravi.

L'uomo ferito, finito a terra in strada in una pozza di sangue, è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in condizioni gravi.