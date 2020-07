Baccanale e Corsa dei Buoi: Asigliano riparte nel segno della sicurezza e delle tradizioni

Il Comitato Folkloristico e il Comune di Asigliano si mettono in pista per recuperare, nel corso della stagione estiva alcuni degli appuntamenti di maggior richiamo nella vita del paese: lo scioglimento del voto a San Vittore e il Baccanale d'Estate. Nei giorni scorsi, al salone Polifunzionale, si è svolta la prima riunione tra Sindaco, Priori, Parroco, Auriga. “Si è definito, congiuntamente tra le parti, un programma per lo scioglimento del voto a San Vittore a fine estate – spiega il sindaco, Carolina Ferraris - La proposta sarà trasmessa al prefetto Francesco Garsia affinché possa valutarne i contenuti e le misure di sicurezza pubblica e sanitaria che si dovranno eventualmente adottare”.

Intanto, il Comitato di Paolo Dattrino si è messo all'opera per l'organizzazione del Baccanale 2020 in programma dal 24 al 27 luglio: la manifestazione, necessariamente, dovrà fare i conti con le misure di sicurezza e alcuni limiti imposti dai decreti sulla sicurezza, ma intanto l'attivo comitato asiglianese si sta organizzando e, grazie ai social, ha già approntato una pagina per prenotare la partecipazione alle cene e alle serate musicali.

Come sempre, nel Baccanale, la gastronomia avrà un ruolo fondamentale:: gli apprezzati cuochi del Comitato saranno in prima linea per sfornare i piatti più apprezzati della tradizione vercellese: dalla panissa alla lingua con il bagnetto verde, dai peperoni in bagna cauda alla trippa, dallo stufato d'asino alle lumache in umido.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PAGINA DELLE PRENOTAZIONI

Le serate musicali, invece, prevedono per venerdì 24 luglio alle 22, il Tributo a Renato Zero con “Amalo”; sabato 25 luglio "Vanna Isaia"; domenica 26 "Barbara & Lorenzo" con ospite della serata Michele e lunedì 27 luglio gran finale con la "Shary Band".

Rispetto agli anni passati, per cenare al Baccanale 2020 occorre prenotare il tavolo usando l'applicativo compilando i campi indicati. Per seguire gli intrattenimenti musicali occorre aver cenato alla festa oppure prenotare un posto sedia indicando le proprie generalità.

Mercoledì 8 luglio alle 21 il Comitato attende nel salone polifunzionale le persone che intendono mettersi a disposizione per la parte organizzativa: la macchina organizzativa si è messa in moto. Dopo il terremoto del Covid 19 c'è voglia di ripartire, con un occhio alle tradizione e uno alla sicurezza.