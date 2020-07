Bonus vacanze: molte richieste, ma pochi lo accettano

Non è passata nemmeno una settimana dal via libera al bonus vacanze, che scattava il 1° luglio, e le richieste in cinque giorni sono già quadruplicate.

Sono stati infatti erogati 306.523 bonus per un controvalore economico di oltre 140 milioni. Il buono è stato già speso da 5.432 famiglie. Il bonus vacanze potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2020. Un assalto vero e proprio al bonus voluto dal governo per salvare il comparto del turismo dalla crisi eccezionale dovuta dall'epidemia di coronavirus ma che non ha mai convinto gli operatori.

Sono molti però i cittadini che lamentano il fatto che non tutti lo accettano. A lanciare l'allarme l'osservatorio nazionale Federconsumatori monitorando 370 strutture in tutto il territorionazionale. Secondo il risultato del monitoraggio solo il 46% delle strutture interpellate accetta il bonus vacanze, il 35% non lo accetta, il 19% sta ancora decidendo se accettarlo o meno.

Delle strutture monitorate 210 sono alberghi, 110 sono B&B e 50 sono agriturismi. Gli agriturismi sono le strutture che accettano di più i bonus: di quelli monitorati ben il 60% si è dichiarato disponibile ad accettare tale agevolazione per i soggiorni. Tale percentuale scende al 53% negli hotel e al 36% nei B&B. Sempre presso gli agriturismi risulta elevata (24%) la percentuale delle strutture che stanno ancora decidendo se accettare o meno il bonus.