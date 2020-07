"Grazie a Wanna e Valeria, due angeli che si sono prese cura di me"

Cara redazione,

sono una giovane mamma di tre figli, che in questo momento non sta lavorando (a causa dell'emergenza Covid).

Come potete ben capire, mi sto trovando in serie difficoltà economiche, senonché, e lo considero un vero miracolo, ho avuto la fortuna, grazie ai suggerimenti di un'amica, di imbattermi in due donne straordinarie: le fondatrici del Gruppo Alimentare di via Paggi, Wanna Goddi e Valeria Simonetta. Oltre ad avermi fatto la spesa nelle ultime tre settimane, hanno provveduto a pagarmi l'assicurazione dell'auto e recuperato una lavatrice.

Continuano a sostenermi, con vero spirito di fraterna solidarietà. Sono davvero due angeli, che hanno costruito una rete di altri angeli (i loro volontari), che stanno aiutando tante altre persone in difficoltà come me in tutta Vercelli.

Io sarò loro riconoscente per sempre mi auguro che tutta la città riconosca anche ufficialmente le loro opere straordinarie.