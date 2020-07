Tremendo schianto a Carisio: tre persone ferite

Tremendo schianto all'ingresso dell'autostrada A4 a Carisio. Nell'impatto tra due vetture, andate completamente distrutte, tre persone - due anziani e un ragazzo - sono rimaste ferite: particolarmente gravi le condizioni di una donna, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara e ricoverata in codice rosso.

Sempre a Novara, con l'elisoccorso, è stato portato anche il giovane, un 21enne, ricoverato in codice giallo, mentre l'anziano è al Sant'Andrea di Vercelli e le sue condizioni sembrano meno gravi.

Al vaglio della Polizia stradale la dinamica e le cause dell'impatto: sul posto gli accertamenti sono ancora in corso, così come sono in corso le operazione di messa in. sicurezza e rimozione dei veicoli incidentati, svolte dai Vigili del Fuoco presenti sul posto con forze dell'ordine e 118.

A prestare i primi soccorsi, praticando anche un massaggio cardiaco alla donna, sono stati alcuni infermieri e ostetriche degli ospedali di Biella e Vercelli, che si trovavano in zona in attesa del pullman diretto alla manifestazione organizzata dal sindacato Nursing Up a Milano.