Schianto a Carisio: morta una donna, grave anche il marito

Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita, nella mattina di sabato, in un tremendo frontale avvenuto a Carisio, all'altezza dello svincolo autostradale della Torino Milano.

leggi anche: TREMENDO SCHIANTO A CARISIO: TRE FERITI

Laura Bubani 82 anni di Biella, estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, in condizioni gravissime, è spirata poche ore dopo il ricovero. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere della Cmax sulla quale viaggiava con il marito Vittorio Fiorani, di 83 anni, era stata estratta dai soccorritori e sottoposta a un massaggio cardiaco prima di essere elitrasportata a Novara.

In condizioni critiche anche il marito, ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, mentre non sarebbe in pericolo di vita Andrea Bor, 21enne vercellese alla guida dell'altra auto coinvolta nel frontale, una Fiesta: anche lui è stato trasportato a Novara con l'elisoccorso ed è stato operato per la riduzione di diverse fratture.

I carabinieri di Buronzo e gli uomini della polizia stradale di Vercelli sono inervenuti con i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per i soccorsi: secondo una prima ricostruzione, per causa ancora da chiarire, la Cmax avrebbe invaso la corsia finendo contro la Ford Fiesta. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per capire esattamente cosa si accaduto.