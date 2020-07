Accoltellamento in corso Prestinari: un ferito in codice rosso

Sono ancora frammetarie le notizie relativa a una lite con accoltellamento avvenuta nel pomeriggio di sabato a Vercelli, in corso Prestinari.

Un uomo, di nazionalità italana e già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in ospedale in codce rosso dai mezzi dl 118 intervenuti per i soccorsi. Avrebbe rimediato ferite da taglio giudicate serie.

Secondo le prime informazioni il ferimento è nato da una lite, scoppiata con un uomo di origine straniera. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è intervenuta la Polizia di Stato che sta conducendo le indagini.

(notizia in aggiornamento)