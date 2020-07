Hockey pista, A2. Hockey Vercelli conosce avversari e calendario.

Lo scudo di Engas Hockey Vercelli e, in una foto di Chiara Jett Tugnolo, lo striscione della curva al Palapregnolato.

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha reso noti la composizione dei gironi e il calendario di serie A2.

Composizione girone A. Engas Hockey Vercelli farà parte del girone A che comprende in totale 12 squadre: Bassano 1954 (seconda squadra), Amatori Modena, Cremona Hockey, Roller Bassano, Montecchio Precalcino, Azzurra Novara, GS Pordenone, Montebello Hockey (seconda squadra), Thiene Hockey, Seregno 2012, Trissino 05.

Il girone B è formato da 11 formazioni, motivo per cui ad ogni turno una squadra riposerà. Ecco la composizione: HC Forte dei Marmi (seconda squadra), Rotellistica Camaiore, AFP Giovinazzo, HC Castiglione, Roller Matera, Estrelas Molfetta, HP Matera, CGC Viareggio, Hockey Sarzana (seconda squadra), Hockey Prato 54, SPV Viareggio.

Il calendario. Totale 22 partite, 11 nel girone d’andata (24 ottobre - 23 gennaio), 11 in quello di ritorno che si concluderà il il 18 aprile 2021. Hockey Vercelli giocherà sempre le partite casalinghe della regular season di sabato alle 20.45 al Palapregnolato del rione Isola.

Le pause. Durante la regular season ci sarà la sosta natalizia (con rientro in pista il 9 gennaio 2021), la pausa per la Final Eight di Coppa Italia in programma dal 26 al 28 febbraio. Poi, quella pasquale prevista ai primi di aprile.

Prime due giornate per HV già molto interessanti: il 24 ottobre in casa contro Amatori Modena e la settimana seguente in trasferta a Trissino.

Derby Vercelli-Novara. Previsto alla sesta giornata: all’andata in casa dell’Azzurra Novara il 28 novembre alle 20.45. Ritorno, il 6 marzo 2021 al Palapregnolato, sempre alle 20.45.

Meccanismo retrocessioni. Girone A: al termine della regular season, retrocedono in B dalla decima alla dodicesima classificata. Girone B: vanno in B le ultime due classificate (decima e undicesima). In questo modo (comprendendo le due promosse dalla B) la serie A2 tornerà al suo abituale schema a 20 squadre nella stagione 2021-2022.

Playoff, prima fase. La prima squadra in classifica del girone A e la prima del B al termine della regular season saranno automaticamente qualificate alla prima fase della Final Four finale. Per le altre otto partecipanti varranno questi abbinamenti: la 2° del Girone A contro la 5° del Girone B; la 3° del girone A incontrerà la 4° girone B; la 2° del girone B contro la 5° del girone B; la 3° del girone B se la vedrà con la 4a del girone B. Si tratterà di gare di andata (24 aprile) e ritorno (1 maggio).

Playoff, fase 2. Le quattro squadre vincitrici della prima fase dei playoff, si giocheranno i due posti disponibili per la Final Four, in due gare (8 maggio con ritorno il 15).

Final Four e promozioni in A1 Si ritroveranno, quindi, le due squadre che avevano vinto i 2 giorni nella regular season e le due vincitrici dei playoff. Semifinali il 22 maggio, finale il giorno dopo. Le due vincenti delle semifinali saranno promosse in serie A1, mentre la vincitrice della finale fra loro, otterrà il titolo di campione di A2.