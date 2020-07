Sottotetto a fuoco: momenti di paura a Bianzé

Incendio di un sottotetto 3 luglio, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Bianzé. Intorno alle 18.30 circa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una della sede centrale del Comando di Vercelli è intervenuta in via Pasquino per l'incendio di un sottotetto avvenuto per cause ancora da accertare. Il rapido intervento delle squadre ha limitato i danni circoscrivendo l'incendio solo al sottotetto dell'abitazione. Successivamente il personale si è occupato della messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Nessuna persona è rimasta ferita.