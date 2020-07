Fuoco nell'impianto di compostaggio: mattina di lavoro per i Vigili del Fuoco

Ci sono volute quasi otto ore di lavoro per spegnere l'incendio divampato, intono alle 4,30 della notte di venerdì 3 luglio, in un impianto di compostaggio di Santhià, in strada Generala.

Squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià nello stabilimento che tratta rifiuti organici per la realizzazione di compost a seguito di un incendio che ha interessato del materiale stoccato in un capannone.

Tra spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'area, l'intervento ha visto impiegate le squadre intervenute fino intorno a mezzogiorno. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.