Cremosina, controlli per tutti i week end estivi

Controlli a tappeto, per tutti i fine settimana estivi, sulla Cremosina. Lo annunciano i Carabinieri che svolgeranno l'attività di controllo in coordinamento con la Polizia Stradale e su richiesta di Comuni e Prefettura.

Per gli appassionati di motociclismo, la strada della Cremosina è un tratto molto conosciuto e spesso percorso poiché presenta una serie di curve che sono molto impegnative e stimolanti. Il rispetto del codice della strada, tuttavia, non sempre viene fatto, tant’è che spesso quel tratto di strada che unisce la provincia di Vercelli a quella di Novara, è causa di incidentalità stradale. Nei primi giorni dopo il termine del lockdown, purtroppo, un motociclista ha perso la vita a causa di una condotta di guida imprudente. A causa della forte velocità e spesso di sorpassi azzardati, il rischio di rimanere vittime di incidenti stradali a causa del manto stradale reso viscido dall’umidità o dalla ghiaia o dalla sabbia, è molto concreto. Nei fine settimana, in particolare, oltre ai motociclisti vi è anche una folta schiera di ciclisti che tuttavia diventano spesso un ostacolo al bikers in fase di sorpasso, che invadono le corsie opposte esponendosi a un ulteriore rischio.

A richiesta delle autorità locali nonché della Prefettura di Vercelli, dalla scorsa settimana e per tutti i fine settimana dell’estate, sono stati programmati, con la sezione della Polizia stradale di Varallo, dei servizi preventivi lungo quel tratto di strada, controllando diversi motociclisti ed evitando che si verificassero, cosa più importante, sinistri stradali.