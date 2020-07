Trino, buone notizie dagli ultimi tamponi

Trino: arrivano ottime notizie dopo i tamponi effettuati ai soggetti che, sottoposti al test sierologico del weekend scorso, erano risultati positivi a IGG.

leggi anche: TEST SIEROLOGICO PER 343 PERSONE



Tutte le 13 persone che si sono sottoposte a quest'ulteriore controllo sono risultate negative. Lo rende noto il sindaco, Daniele Pane, ricordando che i test sierologici aperti alla popolazione proseguiranno anche nei prossimi weekend, nell'area del mercato coperto.



"Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione, basterà telefonare al numero 329.7597448, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. Risponderà Silvana volontaria della Protezione Civile di Trino che si è gentilmente offerta di supportarci in questa attività. Vi ricordiamo che l’opportunità di partecipare è volontaria e gratuita".



Pane ricorda inoltre che "Per chi vuole è però possibile donare sul conto corrente dell’emergenza all’Iban intestato al Comune di Casale Monferrato IT80Q0503422601000000001586, indicando nella causale “Emergenza Coronavirus Trino” e conclude ringraziando tutte la associazioni e i volontari in prima linea in quest'emergenza: Fidas Trino, Aido InterComunale Vercelli, Atrap ONLUS, PAT, Alpini Gruppo Trino, Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri, Protezione Civile e Carabinieri in Congedo.