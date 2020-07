Dopo oltre 100 giorni, torna a casa l'ultimo santhiatese colpito dal Covid

Finalmente a casa... dopo oltre 100 giorni passati a combattere con il Covid19. Santhià festeggia la guarigione di Mauro Bedon, concittadino molto stimato per la grande attività sociale svolta in memoria della figlia Bea, morta in un drammatico incidente quando aveva solo 15 anni.

Con il ritorno a casa di Bedon, anche Santhià può festeggiare l'ingresso nel gruppo dei Comuni Covid free. Lo annuncia il sindaco, Angelo Cappuccio che ha voluto dare di persona il bentornato a Bedon: "Questa mattina ho fatto una sorpresa al nostro concittadino Mauro Bedon che per parecchi mesi ha dovuto combattere con il coronavirus e che proprio oggi dopo oltre 100 giorni è tornato a casa - scrive Cappuccio in un post -. E’ stato un piacere fare questa sorpresa a un uomo che ha combattuto e vinto il Covid-19 con la stessa forza che, da poliziotto esemplare, ha saputo sempre dimostrare durante la sua vita lavorativa e familiare. Mauro era l'ultimo dei nostri concittadini ad avere a che fare con il coronavirus: ora la città non ha positivi accertati".

Bedon aveva contratto il virus a febbraio: per lui 105 giorni durissimi e 21 tamponi prima di poter tornare a casa. "Dopo 105 giorni e 21 tamponi ho chiuso tre reparti Covid: Borgosesia, Gattinara, Trompone. Finalmente casa, sono felicissimo: un abbraccio a tutti voi", scrive il santhiatese in un post su Facebook che ha ottenuto centinaria di commenti. A fargli gli auguri più toccanti, il comapgno di stanza, con quale Bedon ha condiviso sofferenza, terapie, lunghi giorni sotto il casco della ventilazione assistita, momenti di speranza e momenti di sconforto e che lo ha salutato dedicandogli un bellissimo post e una splendida foto di un'alba.

Bedon è molto conosciuto a Santhià (ma anche in Questura a Vercelli dove ha lavorato fino al congedo): con la sua famiglia è l'anima dell'associazione XBea, organizzatrice di moltissime iniziative e soprattutto del metalfest che negli ultimi anni è stato un importante appuntamento dell'estate santhiatese. A festeggiare il suo ritorno, attraverso decine e decine di post sui social, sono stati tantissimi concittadini che, in questi mesi, hanno fatto il tifo per un uomo di valore, duramente messo alla prova dai casi della vita.

E, anche in quest'occasione, Bedon ha voluto essere testimone, della drammaticità della malattia: "Non abbassiamo la guardia! - è l'invito di Cappuccio -. I racconti di Mauro e di chi è entrato in contato con il Covid-19 per diversi motivi non lasciano dubbi sulla drammaticità della malattia. Quello che dobbiamo fare, per rispetto di tutti, ma soprattutto di chi è stato malato o ci ha lasciato, è seguire le regole previste: mascherina nei luoghi chiusi, lavaggio delle mani, distanziamento sociale. Costa poco rispettare queste regole, può costare la vita non farlo".