Code per Covid, servono panchine

In molti uffici di pubblici servizi a seguito dell’emergenza Covid sono stati attivati protocolli di sicurezza che prevedono una riduzione della presenza nelle sale di attesa che costringono la gente ad attendere in piedi

Tali situazioni sono evidenti in particolare all’ASL di Vercelli – Piastra poliambulatorio, CDC Vercelli di Piazza Solferino, uffici Postali di Via Palazzo di Città .

Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico); Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte) hanno presentato una interrogazione all’amministrazione comunale per sapere se è prevista la posa di panchine per rendere più confortevole l’attesa dei nostri concittadini.